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«Нужно поменять чемпиона в полусреднем весе». Махачев хочет подраться с Эдвардсом

Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев выразил желание провести поединок с обладателем титула в полусредней весовой категории Леоном Эдвардсом.

«Леон должен быть следующим. Сегодняшний бой был дерьмом собачьим. Нам нужно поменять чемпиона в полусреднем весе», — приводит слова Махачева ESPN.

Напомним, сегодня, 17 декабря, прошёл турнир UFC 296. В главном поединке вечера сошлись обладатель титула в полусредней весовой категории (до 77 кг) англичанин Леон Эдвардс и американец Колби Ковингтон, в котором представителю Европы удалось одержать победу согласно единогласному судейскому решению (49-46, 49-46, 49-46).

Эдвардсу удалось во второй раз подряд защитить чемпионский титул. Ранее, в марте 2023 года Эдвардс одолел бывшего обладателя титула Камару Усмана.