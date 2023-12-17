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Сехудо — Ковингтону: ты столько болтал, чтобы просто опозориться на глазах у Трампа?

Сехудо — Ковингтону: ты столько болтал, чтобы просто опозориться на глазах у Трампа?
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо обратился к своему соотечественнику Колби Ковингтону, который потерпел поражение в поединке с Леоном Эдвардсом на турнире UFC 296.

«Колби Ковингтон, ты такая девочка. Столько болтовни, чтобы просто опозориться на глазах президента Трампа? Меня от тебя тошнит», — написал Сехудо в социальных сетях.

Напомним, поединок продлился все пять раундов и завершился победой Леона Эдвардса единогласным решением судей.

Эдвардсу удалось во второй раз подряд защитить чемпионский титул. Ранее, в марте 2023 года, Эдвардс одолел бывшего обладателя титула Камару Усмана.

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17 декабря 2023, воскресенье. 08:00 МСК
Леон Эдвардс
Окончено
UD
Колби Ковингтон
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