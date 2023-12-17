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Дана Уайт отреагировал на желание Махачева перейти в полусредний вес

Дана Уайт отреагировал на желание Махачева перейти в полусредний вес
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Президент UFC Дана Уайт дал комментарий по поводу желания российского бойца Ислама Махачева перейти в полусредний вес промоушена.

«Мы обедали с ним пару дней назад. На самом деле мы не говорили о боях. Мы говорили о семье и других вещах. Я пока не знаю, но я хотел бы видеть его в лёгком весе», – приводит слова Уайта MMA Junkie.

Напомним, сегодня, 17 декабря, прошёл турнир UFC 296. В главном поединке вечера сошлись обладатель титула в полусредней весовой категории (до 77 кг) англичанин Леон Эдвардс и американец Колби Ковингтон. Представителю Европы удалось одержать победу согласно единогласному судейскому решению (49-46, 49-46, 49-46).

Эдвардсу удалось во второй раз подряд защитить чемпионский титул. Ранее, в марте 2023 года, Эдвардс одолел бывшего обладателя титула Камару Усмана.

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