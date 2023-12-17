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Менеджер Виталий Тарасов высказался о поединке между Леоном Эдвардсом и Колби Ковингтоном

Менеджер Виталий Тарасов высказался о поединке между Леоном Эдвардсом и Колби Ковингтоном
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Известный российский менеджер MMA Виталий Тарасов прокомментировал победу чемпиона UFC в полусредней весовой категории британца Леона Эдвардса над американцем Колби Ковингтоном.

«Карта UFC не сыграла. Колби не смог стать чемпионом. Эдвард в текущей форме — это боец с другим IQ, что мы сегодня и увидели. Не уверен, что Ковингтон получит ещё один титульный шанс. Думаю, это была его последняя попытка. Эдвардс не проигрывает уже больше восьми лет. Это о многом говорит», – сказал Тарасов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

Напомним, в ночь на 17 декабря в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 296. В главном событии мероприятия Леон Эдвардс единогласным решением судей одолел Колби Ковингтона. Благодаря победе британский боец сохранил титул чемпиона UFC в полусреднем весе.

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