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14-летний боксёр скончался на соревнованиях в Первоуральске

14-летний боксёр скончался на соревнованиях в Первоуральске
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14-летний подросток скончался во время боксёрских соревнований в Первоуральске, сообщает СК.

Спортсмену стало плохо из-за пропущенных ударов, после чего поединок был остановлен. Ребёнку была оказана первая медицинская помощь, его госпитализировали, однако спасти его не удалось.

Как сообщает телеграм-канал Ural Mash, подросток отошёл в угол ринга, где и упал. Подняться он больше не смог. Погибший является победителем прошлогоднего первенства Свердловской области и воспитанником Центра развития детей и молодёжи (ЦРДМ).

По предварительным данным, спортсмен предоставил все документы и медицинские справки, необходимые для допуска к соревнованиям.

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