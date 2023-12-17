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Дана Уайт отреагировал на победу Рахмонова над Томпсоном

Дана Уайт отреагировал на победу Рахмонова над Томпсоном
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Генеральный директор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прокомментировал выступление непобеждённого казахстанского проспекта Шавката Рахмонова в бою против американца Стивена Томпсона. Промоутер остался доволен тем, в каком стиле Номад одержал победу над ветераном промоушена.

«Он выглядел отлично, я был немного шокирован тем, как он боролся у клетки. Но в конце концов он провёл тейкдаун и победил сабмишеном. Он стал первым, кто заставил Томпсона сдаться», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Напомним, 17 декабря 2023 года в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 296. В главном карде минувшего мероприятия Шавкат Рахмонов сабмишеном во втором раунде победил Стивена Томпсона. Таким образом, боец из Казахстана довёл свой рекорд в смешанных единоборствах до 18-0.

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