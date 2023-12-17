«Медик был на месте»: администрация Первоуральска — о гибели юного боксёра

Пресс-служба администрации Первоуральска прокомментировала гибель 14-летнего боксёра на местных соревнованиях, о чём стало известно сегодня, 17 декабря.

Напомним, спортсмену стало плохо из-за пропущенных ударов, после чего поединок был остановлен. Ребёнку была оказана первая медицинская помощь, его госпитализировали, однако спасти его не удалось. Также сообщалось, что спортсмен предоставил все документы и медицинские справки, необходимые для допуска к соревнованиям.

«В ЦРДМ во время соревнований был в шлеме. Все медицинские справки, допуски были у ребёнка. Медик был на месте, приступил к оказанию помощи. Скорую вызвали сразу. Приехала быстро», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе администрации ГО Первоуральск.