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«Медик был на месте»: администрация Первоуральска — о гибели юного боксёра

«Медик был на месте»: администрация Первоуральска — о гибели юного боксёра
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Пресс-служба администрации Первоуральска прокомментировала гибель 14-летнего боксёра на местных соревнованиях, о чём стало известно сегодня, 17 декабря.

Напомним, спортсмену стало плохо из-за пропущенных ударов, после чего поединок был остановлен. Ребёнку была оказана первая медицинская помощь, его госпитализировали, однако спасти его не удалось. Также сообщалось, что спортсмен предоставил все документы и медицинские справки, необходимые для допуска к соревнованиям.

«В ЦРДМ во время соревнований был в шлеме. Все медицинские справки, допуски были у ребёнка. Медик был на месте, приступил к оказанию помощи. Скорую вызвали сразу. Приехала быстро», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе администрации ГО Первоуральск.

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