Боксёр Бабанин — о смерти подростка: нескольких ударов в печень могло хватить

Популярный российский боксёр Максим Бабанин прокомментировал новость о том, что 14-летний подросток скончался во время боксёрских соревнований в Первоуральске.

«Я, если честно, ошарашен. Не знаю даже, что сказать. Грустно, что такое происходит. Но это жизнь. Можно идти по улице, на голову упадёт сосулька. Если действительно парень пропустил несколько акцентированных ударов по печени, это мог быть серьёзный урон. В том числе – летальный», — сказал Максим Бабанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Ранее стало известно о том, что подростку стало плохо во время боксёрских соревнований в Первоуральске из-за пропущенных ударов. После этого поединок был остановлен. Ребёнку была оказана первая медицинская помощь, его госпитализировали, однако спасти его не удалось.