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В ГУ МВД по Свердловской области прокомментировали смерть 14-летнего боксёра

В ГУ МВД по Свердловской области прокомментировали смерть 14-летнего боксёра
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Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых прокомментировал трагический инцидент на соревнованиях по боксу в Первоуральске, где скончался 14-летний мальчик.

«Во-первых, искренние соболезнования родителям Тимофея – так зовут погибшего юного спортсмена, и первоуральской школе № 32, где он учился в восьмом классе, в связи с произошедшей трагедией. Мальчик воспитывался в полной благополучной семье, характеризовался положительно. Отец работает на местном заводе, мама – самозанятая. Тимофей, как и его семья, на учёте в ПДН не состояли, судимостей не имеют. У мамы с папой погибшего ребёнка, кроме Тимофея, есть ещё две дочери, 2007 и 2019 г.р. По предварительным сведениям, мальчик получил сильный удар в область печени и через несколько мгновений упал на ринге. Более подробные и точные обстоятельства спортивного ЧП сейчас выясняют сотрудники полиции территориального ОВД совместно с коллегами из регионального Следственного комитета», – приводит слова Горелых РИА «Новый День».

Ранее стали известны подробности о погибшем боксёре-подростке на турнире в Первоуральске.

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