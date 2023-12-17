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Фроч объяснил, почему Джошуа является аутсайдером в бою с Уайлдером

Фроч объяснил, почему Джошуа является аутсайдером в бою с Уайлдером
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Многократный чемпион мира, а ныне комментатор, британец Карл Фроч дал прогноз на потенциальный мегафайт в супертяжёлом весе между британцем Энтони Джошуа (26-3, 23 KO) и американцем Деонтеем Уайлдером (43-2-1, 42 KO).

«Если бы Уайлдер сразился с Джошуа в следующем бою, я бы поставил на Уайлдера, учитывая то, в каком психологическом состоянии находится Джошуа.

Джошуа в бою с Отто Валлином может доказать мне, что у него есть агрессия, настрой старой школы, когда вы выходите убивать. В своё время Джошуа был одним из лучших нокаутёров среди супертяжеловесов», — сказал Фроч на своём YouTube-канале.

Напомним, оба бойца выступят 23 декабря в Саудовской Аравии, соперником Джошуа станет швед Отто Валлин, Уайлдер сразится с новозеландским экс-чемпионом Джозефом Паркером.

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