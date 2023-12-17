Ковингтон рассказал, жалеет ли он о словах в адрес отца Эдвардса

Популярный американский боец MMA Колби Ковингтон не жалеет о том, что он задел отца чемпиона UFC в полусредней весовой категории британца Леона Эдвардса перед их поединком в Лас-Вегасе (США).

«Жалею ли я об этих словах? Ни в коем случае, с чего это? С чего мне жалеть преступника, который портил жизни многим мирным людям? Слышать горькую правду всегда больно, так что я не жалею об этом. Давайте поговорим о тех жертвах, чьи жизни он испортил и травмировал», – сказал Ковингтон на послематчевой пресс-конференции.

Перед турниром UFC 296 Ковингтон заявил о том, что он отправит Эдвардса на седьмой круг ада, где, по словам Колби, находится отец Леона. Примечательно, что мужчину убили, когда британскому бойцу было 13 лет. Сам Эдвардс признавался, что его отец являлся преступником.

Напомним, в ночь на 17 декабря в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC 296 Леон Эдвардс единогласным решением судей победил Колби Ковингтона.