Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чендлер раскритиковал выступление Ковингтона в бою с Эдвардсом

Чендлер раскритиковал выступление Ковингтона в бою с Эдвардсом
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион Bellator в лёгкой весовой категории американец Майкл Чендлер оценил выступление своего соотечественника Колби Ковингтона в поединке против обладателя титула UFC в полусреднем весе Леона Эдвардса из Англии.

«За первые четыре раунда Колби пропустил 1776 ударов по лицу и ответил всего несколькими ленивыми попытками перевода. Если атакующие навыки Колби соответствовали бы мощи США, то мы бы никогда не добились независимости, проиграли бы в Первой мировой и были бы деморализованы первой же кочкой на дороге на Второй мировой. Колби, ты отстой», — написал Чендлер в своих социальных сетях.

Напомним, в ночь на 17 декабря в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 296. В главном событии вечера Эдвардс разделил октагон с Ковингтоном. Колби потерпел поражение единогласным решением судей.

Материалы по теме
Американская мечта Ковингтона разрушена. Болтун ничего не показал в клетке
Американская мечта Ковингтона разрушена. Болтун ничего не показал в клетке
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android