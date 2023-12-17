Чендлер раскритиковал выступление Ковингтона в бою с Эдвардсом

Бывший чемпион Bellator в лёгкой весовой категории американец Майкл Чендлер оценил выступление своего соотечественника Колби Ковингтона в поединке против обладателя титула UFC в полусреднем весе Леона Эдвардса из Англии.

«За первые четыре раунда Колби пропустил 1776 ударов по лицу и ответил всего несколькими ленивыми попытками перевода. Если атакующие навыки Колби соответствовали бы мощи США, то мы бы никогда не добились независимости, проиграли бы в Первой мировой и были бы деморализованы первой же кочкой на дороге на Второй мировой. Колби, ты отстой», — написал Чендлер в своих социальных сетях.

Напомним, в ночь на 17 декабря в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 296. В главном событии вечера Эдвардс разделил октагон с Ковингтоном. Колби потерпел поражение единогласным решением судей.