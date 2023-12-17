Отец Фьюри: Тайсон должен пройти через дерьмо, пот и слёзы, потому что Усик делает это

Джон Фьюри, отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, высказался о его подготовке к предстоящему поединку с обладателем титулов WBA, IBF и WBO украинцем Александром Усиком. Бой состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Нужно вернуть себе взгляд тигра, вернуть старые привычки и мотивацию, а это пот, кровь, дерьмо и слёзы. Потому что Усик проходит через это.

Вокруг Усика дисциплинированные, профессиональные и замечательные люди, и я не считаю, что у Тайсона аналогичная ситуация. Это не так. Может ли он проиграть? Конечно. Если он не внесёт изменений, это вполне может произойти», — сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

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