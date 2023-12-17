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Колби Ковингтон назвал имя следующего соперника

Колби Ковингтон назвал имя следующего соперника
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Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусредней весовой категории американец Колби Ковингтон хочет провести следующий поединок против соотечественника Стивена Томпсона.

«Есть один парень, который много говорил обо мне в СМИ. Стивен Томпсон – знаете, все думают, что он хороший парень. Ему было что сказать, так что я был бы рад увидеть, как он скажет мне это в клетке. Он просто говорил кое-что обо мне перед боем – мол, ему сломают челюсть. Он всегда говорил всякую чушь, поэтому я хотел бы, чтобы он сказал это мне в лицо», – заявил Ковингтон на пресс-конференции UFC.

Напомним, сегодня в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC 296 Колби Ковингтон единогласным решением судей уступил чемпиону UFC в полусредней весовой категории Леону Эдвардсу. Стивен Томпсон на минувшем ивенте сабмишеном во втором раунде проиграл Шавкату Рахмонову.

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