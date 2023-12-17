Узбекский экс-чемпион Ахмадалиев успешно вернулся на ринг после поражения

Бывший объединённый чемпион мира во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) узбек Муроджон Ахмадалиев (11-1, 8 KO) успешно вернулся на ринг.

Ахмадалиев стал участником боксёрского вечера от Matchroom Boxing, состоявшегося в Глендэйле (США), и встретился с непобеждённым мексиканцем Кевином Гонсалесом (26-0-1, 13 KO). Поединок завершился победой представителя Узбекистана техническим нокаутом в восьмом раунде.

Муроджону Ахмадалиеву 29 лет. Боец дебютировал как профессионал в марте 2018 года и уже в январе 2020-го сразился за мировые титулы, одолев по очкам американца Даниэля Романа. В апреле, после трёх защит, Ахмадалиев встретился с филиппинцем Марлоном Тапалесом и уступил ему раздельным решением судей.