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Мухаммад — о поражении Ковингтона: вот что бывает, когда мешка поднимают с дивана

Мухаммад — о поражении Ковингтона: вот что бывает, когда мешка поднимают с дивана
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Второй номер рейтинга полусреднего веса (до 77 кг) UFC американец Белал Мухаммад прокомментировал поражение соотечественника Колби Ковингтона в титульном поединке с британцем Леоном Эдвардсом. Бой состоялся вчера, 17 декабря, в Лас-Вегасе (США).

Напомним, поединок продлился всю отведённую дистанцию, пять раундов, и завершился победой Эдвардса единогласным судейским решением.

«По правде говоря, это была шутка для дивизиона. Вот что происходит, когда вы поднимаете с дивана мешка, который не дрался два года и не заслуживает боя за титул. Он вышел и не ответил за свои слова. То же касается и Леона Эдвардса. Колби нужно было сломать челюсть за то, что он наговорил», — приводит слова Мухаммада издание MMA Fighting.

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