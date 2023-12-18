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Ислам Махачев раскрыл детали разговора с Даной Уайтом

Ислам Махачев раскрыл детали разговора с Даной Уайтом
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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории россиянин Ислам Махачев рассказал о встрече с генеральным директором американского промоушена Даной Уайтом.

«Вчера встречался с Даной Уайтом. Ходили в офис, пообедали. Хорошо пообщались с ним. Говорили не только обо мне, но и в целом об ММА. По следующему бою пока конкретики нет, но я думаю, что в ближайшее время будут новости», — сказал Махачев в интервью пресс-службе UFC Eurasia.

Напомним, профессиональный рекорд Ислама Махачева в смешанных единоборствах составляет 25-1. Свой последний поединок российский боец провёл 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 294. Тогда он в первом раунде нокаутировал Александра Волкановски. Следующий поединок Махачева ещё не назначен.

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