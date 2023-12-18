Эдвардс: Ковингтон трус, он винил других даже после поражения от Усмана

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) британец Леон Эдвардс негативно высказался о своём сопернике американце Колби Ковингтоне после боя на турнире UFC 296, который состоялся вчера, 17 декабря, в Лас-Вегасе (США).

«Он трус и всегда был трусом. Он продолжает оправдываться, несмотря на то что проиграл бой. Я победил. Даже когда Усман нокаутировал его и сломал челюсть, он переложил вину на Марка Годдарда. Когда он проигрывает, всегда виноват кто-то другой», — сказал Эдвардс на пресс-конференции.

Колби Ковингтону 35 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2012 году и в августе 2014-го провёл первый бой в UFC.

В декабре 2019 года Ковингтон впервые сразился за титул, уступив техническим нокаутом в пятом раунде нигерийцу Камару Усману. Реванш состоялся в ноябре 2021-го, и на этот раз Усман победил единогласным решением.