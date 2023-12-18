Александр Волков получил чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу

Российский боец UFC Александр Волков, выступающий в тяжёлой весовой категории, рассказал, что стал обладетелем чёрного пояса по бразильскому джиу-джитсу. Ранее у Александра был коричневый пояс.

«Спасибо команде Porrada Training Center LV и команде Team Strela Russia и лично Селивахину Д.Г. за мой непростой, но очень интересный путь в бразильском джиу-джитсу. Для меня большая честь получить свой чёрный пояс. Ещё многому предстоит научиться, но тот факт, что Марсело Нуньес и Ронни Маркес повысили меня до чёрного пояса, говорит о том, что я уже кое-что знаю!» – написал Волков на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Александра Волкова

Ранее российский ветеран смешанных единоборств Алексей Олейник высказал мнение, что Волков станет чемпионом UFC.