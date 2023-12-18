Вице-президент АСА рассказал о принципиальной разнице с лигой RCC

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев поделился впечатлениями от посещения турнира по смешанным единоборствам RCC 17, который 15 декабря состоялся в Екатеринбурге.

«Для меня честь, что меня пригласили на RCC. Были хорошие бои, наконец-то я увидел изнутри, как здесь всё устроено: выход бойцов, звук, свет. Принципиально другая модель в отличие от АСА, но мы уважаем каждый подход. И выглядит это впечатляюще.

Сами поединки были хорошие, конкурентные. Немного разочаровал бой Алибекова и Алексахина. На мой взгляд, это был самый сбалансированный бой со всех точек зрения.

По поводу Шлеменко — он ветеран, провёл достойный реванш, молодец. С хорошей точки зрения вышел злой, я вижу, насколько было важно отыграться. Хотя от того, что он победил бы или проиграл, его вклад и отношение к нему не изменилось, потому что всё, что он сделал, уже вписано золотыми буквами в историю мирового ММА», — сказал Бадаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Кроме того, Бадаев высказался о россиянине Тимуре Нагибине, посоветовав ему спуститься в полулёгкий вес.

«Мы с Тимуром Нагибиным хорошо общаемся, он хороший парень и хороший боец. Ему лучше закрыть поражение, и будет приятнее, когда у парня в графе победы-поражения идут зелёные полоски. Я думаю, что Тимур Нагибин — это парень, который даёт зрелище. Тимур хочет конкурировать, он харизматичный парень. Ему нужно спуститься в 66 килограммов. Это его родной вес. Он будет конкурентен и выдаст много хороших противостояний. Например, Тимур Нагибин против Глеба Хабибуллина!» — сказал Асланбек.