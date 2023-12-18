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Шавкат Рахмонов опубликовал первый пост после победы в бою с Томпсоном

Шавкат Рахмонов опубликовал первый пост после победы в бою с Томпсоном
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Непобеждённый казахстанский боец полусреднего веса (до 77 кг) Шавкат Рахмонов на своей странице в социальных сетях опубликовал первый пост после победы в поединке с американцем Стивеном Томпсоном.

«18 боёв, 18 побед, 18 финишей. Действия говорят громче слов», — написал Рахмонов.

Напомним, бой Рахмонова с Томпсоном проходил на турнире UFC 296. Противостояние продлилось два раунда и завершилось победой Рахмонова сабмишеном.

Напомним, дебют Шавката в профессиональных ММА состоялся 2014 году, а в октябре 2020-го он впервые выступил в промоушене UFC. Ранее Рахмонов досрочно остановил в третьем раунде американца Джеффа Нила. В его активе теперь 18 побед и ни одного поражения.

Будущий чемпион UFC из Казахстана. Каким был путь Рахмонова:

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