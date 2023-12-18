Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дмитрий Бивол показал физическую форму в день своего 33-летия

Дмитрий Бивол показал физическую форму в день своего 33-летия
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), непобеждённый россиянин Дмитрий Бивол разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками своим фото. Сегодня, 18 декабря, у Дмитрия день рождения. Прославленному боксёру исполнилось 33 года.

«33!» — подписал фотографию Бивол.

Фото: Из личного архива Дмитрия Бивола

Напомним, в последнем бою Бивол встречался с представителем Мексики Хильберто Рамиресом. Как и россиянин, Рамирес до этого поединка не проигрывал. Противостояние проходило 5 ноября 2022 года в Абу-Даби (ОАЭ) в ходе вечера бокса, который был организован промоутерской компанией Matchroom Boxing. Бивол победил единогласным решением судей. Всего за время карьеры Дмитрий провёл 21 бой, в каждом из которых побеждал — 11 раз победы были добыты нокаутом.

С Артуром, но не с тем. Как Бивол готовится к новому бою?

Материалы по теме
Грандиозный боксёрский вечер с Биволом и Джошуа и большой турнир ACA. Топ-9 боёв недели
Грандиозный боксёрский вечер с Биволом и Джошуа и большой турнир ACA. Топ-9 боёв недели
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android