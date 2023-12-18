Дмитрий Бивол показал физическую форму в день своего 33-летия

Чемпион WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), непобеждённый россиянин Дмитрий Бивол разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками своим фото. Сегодня, 18 декабря, у Дмитрия день рождения. Прославленному боксёру исполнилось 33 года.

«33!» — подписал фотографию Бивол.

Фото: Из личного архива Дмитрия Бивола

Напомним, в последнем бою Бивол встречался с представителем Мексики Хильберто Рамиресом. Как и россиянин, Рамирес до этого поединка не проигрывал. Противостояние проходило 5 ноября 2022 года в Абу-Даби (ОАЭ) в ходе вечера бокса, который был организован промоутерской компанией Matchroom Boxing. Бивол победил единогласным решением судей. Всего за время карьеры Дмитрий провёл 21 бой, в каждом из которых побеждал — 11 раз победы были добыты нокаутом.

С Артуром, но не с тем. Как Бивол готовится к новому бою?