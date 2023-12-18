«Эти кучерявые на одно лицо». Исмаилов подшутил над Копыловым из-за его волос

Известный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где подшутил над своим соотечественником, бойцом UFC Романом Копыловым. Ранее оба встречались друг с другом в рамках турнира ACBJJ 15. Спортсмены проводили схватку по бразильскому джиу-джитсу.

Исмаилов подшутил над Копыловым из-за его кудрявых волос:

«Эти кучерявые все на одно лицо. За волосы побороться Рома не рискнул. Мой план по внедрению Ромы в лысую мафию успешно провалился», — написал Исмаилов.

Напомним, противостояние Исмаилова и Копылова проходило 17 декабря в Санкт-Петербурге. Схватка продлилась всю дистанцию. По её итогам решением большинства судей победа досталась Магомеду.