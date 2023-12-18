23 декабря в Саудовской Аравии пройдёт боксёрский вечер от Matchroom Boxing. В третьем по значимости бою спортивного мероприятия сразится россиянин Дмитрий Бивол. Противостоять Дмитрию будет спортсмен из Великобритании Линдон Артур (23-1-0). «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и ответить на следующий вопрос – победит ли Дмитрий Бивол Линдона Артура?

В общей сложности за время карьеры в профессиональном боксе Дмитрий провёл 21 бой, в каждом из которых побеждал — 11 раз победы были добыты нокаутом. На счету Артура на данный момент 24 поединка за время карьеры в профессионалах. В этих боях британец одержал 23 победы (16 нокаутом) и потерпел лишь одно поражение.

С Артуром, но не с тем. Как Бивол готовится к новому бою?