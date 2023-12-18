Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост у себя в социальных сетях, где рассказал о знакомстве с президентом физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия» Юрием Ансимовым. Встреча состоялась в Республике Ингушетия.

«Посетил в Ингушетии спортивный форум, где познакомился с генералом ФСБ, президентом физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия», экс-президентом, председателем правления Федерации бокса г. Москвы Ансимовым Юрием Николаевичем!» — написал Емельяненко на своей странице в социальных сетях.

Александр Емельяненко познакомился с генералом ФСБ:

Отметим, что Ансимов является мастером спорта СССР по боксу.

Ранее Александр обратился к музыканту Мише Маваши.