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Леон Эдвардс повторил статистическое достижение Ислама Махачева в UFC

Леон Эдвардс повторил статистическое достижение Ислама Махачева в UFC
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Британский боец смешанных единоборств Леон Эдвардс догнал россиянина Ислама Махачева по количеству поединков в UFC без поражений. На счету обоих спортсменов сейчас таких боёв 13.

Эдвардс повторил достижение Махачева после победы в поединке с представителем США Колби Ковингтоном. Их бой проходил на турнире UFC 296, состоявшемся в ночь с 16 на 17 декабря мск в Лас-Вегасе (США). Противостояние завершилось победой Леона единогласным решением судей.

Победная серия британца началась в конце декабря 2015 года. С тех пор он провёл 13 боёв, в которых добыл 12 побед (поединок с американцем Белалом Мухаммадом признан несостоявшимся из-за тычка пальцем в глаз со стороны Эдвардса).

Махачев в последний раз терпел поражение в октябре 2012 года (от Адриано Мартинса). Тот проигрыш остаётся единственным в карьере россиянина.

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