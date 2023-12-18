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Ислам Махачев встретился с Магомедом Анкалаевым и Камару Усманом

Ислам Махачев встретился с Магомедом Анкалаевым и Камару Усманом
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Али Абдель-Азиз, известный египетский менеджер бойцов MMA и глава компании Dominance MMA Management, разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежим фото. На снимке, помимо Абдель-Азиза, присутствует чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев, третий номер рейтинга полутяжёлого веса промоушена Даны Уайта Магомед Анкалаев, а также Камару Усман, занимающий первое место в полусреднем дивизионе UFC. Менеджер и спортсмены присутствовали на турнире UFC 296, который проходил в ночь с 16 на 17 декабря мск в Лас-Вегасе (США).

«Потрясающий вечер с моими братьями», — подписал фото Абдель-Азиз.

Фото: Из личного архива Али Абдель-Азиза

Напомним, в главном событии UFC 296 британец Леон Эдвардс победил американца Колби Ковингтона.

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