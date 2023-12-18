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Исмаилов рассказал, как правильно распределить бонус $ 1000 в его схватке с Копыловым

Исмаилов рассказал, как правильно распределить бонус $ 1000 в его схватке с Копыловым
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Известный российский боец ММА Магомед Исмаилов высказался по поводу своей недавней схватки с соотечественником и бойцом UFC Романом Копыловым. Противостояние проходило 17 декабря в Санкт-Петербурге по правилам бразильского джиу-джитсу. Оно продолжалось всю дистанцию. Победу решением большинства судей одержал Исмаилов.

«Вот и подошла к концу наша схватка с Романом Копыловым. Броски вообще не оценивались, но за лучший бросок был обещан бонус в $ 1000. Итак, $ 1000 Роме или $ 1000 мне? Или всё же пополам. Мой голос за Рому», — написал Исмаилов на своей странице в социальных сетях.

Исмаилов подшутил над Копыловым из-за его кудрявых волос:

Ранее Магомед назвал сумму, за которую согласится на реванш с именитым бойцом Александром Шлеменко.

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