Трансляция боя Бивол — Артур пройдёт в сервисе Okko

23 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится масштабный боксёрский вечер, в рамках которого чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол (21-0, 14 KO) встретится с британцем Линдоном Артуром (23-1, 16 KO).

Сервис Okko эксклюзивно покажет главный поединок, в котором сразятся супертяжеловесы Энтони Джошуа и Отто Валлин, соглавный бой Деонтея Уайлдера и Джозефа Паркера, поединок Арсланбека Махмудова с Агитом Кабайелом и другие бои. Поединок Бивола и Артура Okko покажет со-эксклюзивно с Первым каналом.

Бои в Okko будут комментировать Ян Баранчук и Григорий Стангрит. Предварительное время старта трансляции – 19:45 мск. Полная информация о карде турнира доступна в соцсетях Okko Спорт и Okko MMA.

Пользователи Okko смогут посмотреть боксёрский турнир не только в прямом эфире c включениями из московской студии по ходу трансляции, но и в записи. В Okko также будут доступны хайлайты и обзор.