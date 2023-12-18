Бивол рассказал о разговоре с главой WBC касательно боя с Бетербиевым

Чемпион WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол высказался о встрече с главой WBC Маурисио Сулейманом, который поговорил с ним о проблеме организации поединка с соотечественником Артуром Бетербиевым.

Напомним, ранее WBC запретил российским боксёрам участвовать в титульных боях из-за политической ситуации.

«Я рад, что получил бой в этом году, а не в следующем. Я считал, может не получиться. Но всё сложилось хорошо. Мы подписали контракт с Саудовской Аравией, здесь заинтересованы в организации боя за звание абсолютного чемпиона.

Мы видели Маурисио Сулеймана на шоу Фьюри – Нганну и поговорили с ним. И мы узнали способ устроить этот бой. Маурисио сказал, как это сделать. Сейчас я не думаю, что это большая проблема. Мы видим возможность и воспользуемся ей», — сказал Бивол в интервью YouTube-каналу Boxing Social.