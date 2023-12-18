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Промоутер Хейни сделал заявление об организации боя с Дэвисом

Промоутер Хейни сделал заявление об организации боя с Дэвисом
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Эдди Хирн, промоутер непобеждённого чемпиона мира в двух весовых категориях американца Девина Хейни (31-0, 15 KO), заявил о готовности организовать поединок подопечного со звёздным нокаутёром и соотечественником Джервонтой Дэвисом (29-0, 27 KO).

«У нас есть крупные предложения для Джервонты Дэвиса, но, если он не хочет боя, тогда мы не в силах что-либо сделать. Правда ли, что он отклонил предложение в $ 20 млн? Я хочу предложить ему большую сумму, но его команда не хочет вести переговоры», – сказал Хирн в интервью Fight Hub TV.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в конце апреля, Дэвис нокаутировал в седьмом раунде соотечественника Райана Гарсию, нанеся ему первое поражение в карьере.

Хейни в декабре перебоксировал соотечественника Реджиса Прогрейса и завоевал титул WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).

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