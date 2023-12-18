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Гаджиев предложил следующего соперника для Шавката Рахмонова

Гаджиев предложил следующего соперника для Шавката Рахмонова
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Известный российский промоутер Камил Гаджиев высказался о перспективах непобеждённого казахстанского бойца полусреднего веса (до 77 кг) UFC Шавката Рахмонова после победы над американцем Стивеном Томпсоном, поединок с которым состоялся на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе (США).

«Махачев заявил, что хочет драться с Эдвардсом и забрать два пояса. Вы знаете, что я не первый раз об этом высказываюсь. Многие согласились со мной в комментариях.

Как вам такой турнир: Леон Эдвардс против Ислама Махачева, на кону два пояса, и Белал Мухаммад – Шавкат Рахмонов в соглавном бою вечера, где определится следующий претендент на пояс в 77 кг? Может, наши предложения дойдут до Даны Уайта», – сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

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