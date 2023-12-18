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«Твой отец будет рыдать». Дэвис с угрозой обратился с Девину Хейни

«Твой отец будет рыдать». Дэвис с угрозой обратился с Девину Хейни
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Непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях американец Джервонта Дэвис (29-0, 27 KO) обратился к действующему обладателю титула WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) соотечественнику Девину Хейни (31-0, 15 KO), ранее заявившему о желании сразиться с ним.

«Я обещаю, твой отец будет рыдать после того, что я с тобой сделаю», — написал Дэвис в соцсети X (ранее Twitter).

Девину Хейни 25 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2015 году и в сентябре 2019-го сразился за временный титул WBC в лёгком весе (до 61,2 кг), досрочно остановив россиянина Заура Абдуллаева, после чего был повышен до статуса полноценного чемпиона.

В июне 2022 года Хейни сразился за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе, победив единогласным решением австралийца Джорджа Камбососа.

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