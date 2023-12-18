Бивол рассказал, как изменилась его жизнь после победы над Канело

Чемпион WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол рассказал, как изменилась его жизнь после победы над лидером рейтинга pound-for-pound мексиканцем Саулем Альваресом.

Напомним, поединок бойцов состоялся в мае 2022 года и завершился победой Бивола единогласным судейским решением. Альварес потерпел второе поражение в карьере.

«Да, моя жизнь изменилась… Вещи вокруг меня изменились, но не я. Я остался тем же человеком. Люди вокруг меня изменились, они начали иначе на меня смотреть. Я стал более востребованным, теперь меня больше приглашают в шоу, люди хотят меня видеть, хотят сделать фото. И теперь мне следует вести себя осторожнее», — сказал Бивол в интервью YouTube-каналу Boxing Social.