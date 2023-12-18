Пимблетт заявил, что больше не будет разъедаться между боями

Звёздный проспект лёгкого веса (до 61 кг) британец Пэдди Пимблетт, прославившийся недисциплинированным образом жизни между выступлениями, заявил, что больше не будет набирать лишний вес.

«Я больше никогда не буду весить 95 кг. После того как я побил Ливитта и Варгаса, я сошёл с ума в Америке. Кажется, в какой-то момент, когда я был в Америке, я весил 96 кг. Теперь же я не буду подниматься выше 84-86 кг. Мои тренеры, вероятно, посмеются за моей спиной. Но я сделаю всё, чтобы не раздуться», — сказал Пимблетт на пресс-конференции.

Напомним, в своём последнем бою на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе (США) Пимблетт победил единогласным решением бывшего временного чемпиона дивизиона американца Тони Фергюсона.