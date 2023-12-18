Промоутер Фьюри ответил, состоится ли бой с Джошуа в 2024 году

Фрэнк Уоррен, промоутер обладателя титула WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, высказался о возможности организации боя своего подопечного с двукратным чемпионом мира соотечественником Энтони Джошуа.

«Джошуа придётся ждать Тайсона. Фьюри запланировал на следующий год свой бой и своё расписание. И на данный момент там нет Джошуа. У Энтони были две возможности подраться с Фьюри: в декабре прошлого года и в этом году. По определённым причинам эти поединки не состоялись. Всё зависит от того, что произойдёт 23 декабря», — приводит слова Уоррена Sky Sports.

Напомним, 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Фьюри сразится за звание абсолютного чемпиона с украинцем Александром Усиком. Джошуа 23 декабря встретится со шведом Отто Валлином.