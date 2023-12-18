Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Промоутер Фьюри ответил, состоится ли бой с Джошуа в 2024 году

Промоутер Фьюри ответил, состоится ли бой с Джошуа в 2024 году
Комментарии

Фрэнк Уоррен, промоутер обладателя титула WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, высказался о возможности организации боя своего подопечного с двукратным чемпионом мира соотечественником Энтони Джошуа.

«Джошуа придётся ждать Тайсона. Фьюри запланировал на следующий год свой бой и своё расписание. И на данный момент там нет Джошуа. У Энтони были две возможности подраться с Фьюри: в декабре прошлого года и в этом году. По определённым причинам эти поединки не состоялись. Всё зависит от того, что произойдёт 23 декабря», — приводит слова Уоррена Sky Sports.

Напомним, 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Фьюри сразится за звание абсолютного чемпиона с украинцем Александром Усиком. Джошуа 23 декабря встретится со шведом Отто Валлином.

Материалы по теме
Холифилд назвал слабость Фьюри, которой воспользуется Усик
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android