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Бивол сказал, что повлияет на исход боя Бетербиев — Смит

Бивол сказал, что повлияет на исход боя Бетербиев — Смит
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Чемпион WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол высказался о предстоящем поединке за титулы WBC, IBF и WBO между соотечественником Артуром Бетербиевым и британцем Каллумом Смитом, который состоится 14 января в Канаде.

«Я уже говорил до этого, что склоняюсь к Бетербиеву. Он опытнее, это жёсткий боец. И Смит позволит ему подойти близко. У Смита длинные руки, но он дерётся на ближней дистанции. Он не пользуется своим размахом, и это на руку Бетербиеву», — сказал Бивол в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Каллуму Смиту 32 года. Боец является бывшим чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), а также победителем Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS). В августе 2022 Смит победил нокаутом в отборочном поединке и стал обязательным претендентом на титул WBC.

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