«Поведение девчонки». Сехудо раскритиковал Стрикленда за драку на UFC 296

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо раскритиковал действующего обладателя титула в среднем весе (до 84 кг) соотечественника Шона Стрикленда за драку с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси.

Напомним, бойцы устроили потасовку на турнире UFC 296, охране пришлось увести Стрикленда с арены.

«Стрикленд любит говорить о чужих жёнах, но, когда вспоминают о его прошлом и его отце, он плачет. Стрикленд говорил о том, что дю Плесси и его тренер целуются, и теперь, когда сказали о нём, он злится и первым распускает руки.

Знаете, что это такое? Это поведение девчонки. Если вы что-то делаете, то и принимайте это. Он вспоминает прошлое как маленькая девчонка», — сказал Сехудо на своём YouTube-канале.