Эдвардс заявил, что Мухаммад не заслуживает боя за титул, Белал ответил

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) британец Леон Эдвардс заявил, что второй номер рейтинга американец Белал Мухаммад не заслуживает поединка за титул.

«Я проходил через это, я выиграл около десяти боёв подряд и не получил титульного боя, так что делает его привилегированным?» — сказал Эдвардс на пресс-конференции.

«Теперь я понимаю, почему он редко высказывается… Он не очень умён», — написал Мухаммад в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в мае на UFC 288, Мухаммад одолел единогласным решением по итогам пяти раундов бывшего претендента на титул бразильца Гилберта Бёрнса. Победа стала для него девятой подряд, американец не проигрывает с 2019 года.