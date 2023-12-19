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Россиянка Яна Сантос объявила о снятии с турнира UFC

Россиянка Яна Сантос объявила о снятии с турнира UFC
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Российский боец смешанных единоборств Яна Куницкая-Сантос сообщила о снятии с боя на турнире UFC Fight Night 234.

«У меня разбито сердце (нос тоже). Первый раз выхожу из боя. Бывает такое», — написала Сантос в своей социальной сети.

Напомним, ранее сообщалось, что соперницей Куницкой-Сантос станет 33-летняя бразильянка Норма Дюмон (9-2).

В своём последнем бою Куницкая-Сантос уступила раздельным решением представительнице Бразилии Кэрол Розе. Поражение стало для неё третьим подряд.

Всего за карьеру в смешанных единоборствах россиянка одержала 14 побед и потерпела восемь поражений. В UFC Куницкая-Сантос дебютировала в 2018 году. За карьеру в организации спортсменка провела девять боёв, в которых одержала четыре победы.

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