Россиянка Яна Сантос объявила о снятии с турнира UFC

Российский боец смешанных единоборств Яна Куницкая-Сантос сообщила о снятии с боя на турнире UFC Fight Night 234.

«У меня разбито сердце (нос тоже). Первый раз выхожу из боя. Бывает такое», — написала Сантос в своей социальной сети.

Напомним, ранее сообщалось, что соперницей Куницкой-Сантос станет 33-летняя бразильянка Норма Дюмон (9-2).

В своём последнем бою Куницкая-Сантос уступила раздельным решением представительнице Бразилии Кэрол Розе. Поражение стало для неё третьим подряд.

Всего за карьеру в смешанных единоборствах россиянка одержала 14 побед и потерпела восемь поражений. В UFC Куницкая-Сантос дебютировала в 2018 году. За карьеру в организации спортсменка провела девять боёв, в которых одержала четыре победы.