Вагаб Вагабов назвал сумму, которую даст Исмаилову, если тот устоит в схватке с ним

Российский боец смешанных единоборств Вагаб Вагабов предложил своему соотечественнику Магомеду Исмаилову денежный бонус в размере $ 1000, если тот устоит в схватке с ним. Ранее Исмаилов провёл битву по правилам бразильского джиу-джитсу с бойцом UFC Романом Копыловым и победил в ней решением большинства судей.

«Эй лысый! Даю тебе $ 1000, если устоишь в схватке со мной», — написал Вагабов в социальных сетях.

В общей сложности в смешанных единоборствах Вагабов провёл 26 боёв, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение. Ещё один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

На счету Исмаилова в ММА 22 боя, в которых он одержал 18 побед, потерпел три поражения, а в одном поединке с его участием была зафиксирована ничья.