Леон Эдвардс: Ковингтон теперь вне игры. Настала эпоха Рокки, моя эпоха

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) британец Леон Эдвардс считает, что промоушен больше не даст шанс американцу Колби Ковингтону в титульном поединке.

«Колби уже вне игры. Посмотрим, кто будет следующим. Как я уже говорил, настала эпоха Рокки. Это моя эпоха, и я продолжу править. Кто следующий, не имеет значения. У них всех схожие стили. Они все боксёры и борцы. Я построил на них свою карьеру. Кто бы ни был следующим, это ничего не изменит. Пояс останется у меня», — приводит слова Эдвардса Sportskeeda.

Колби Ковингтону 35 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2012 году и в августе 2014-го провёл первый бой в UFC.

В декабре 2019 года Ковингтон впервые сразился за титул, уступив техническим нокаутом в пятом раунде нигерийцу Камару Усману. Реванш состоялся в ноябре 2021-го, и на этот раз Усман победил единогласным решением.