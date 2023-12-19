Мухаммад дал понять, почему достоин получить титульный бой в UFC с Эдвардсом

Американский боец смешанных единоборств, второй номер рейтинга полусреднего веса (до 77 кг) UFC Белал Мухаммад обратился к британцу Леону Эдвардсу, рассказав, почему достоин получить титульный поединок в промоушене. В настоящий момент Эдвардс владеет чемпионским поясом UFC в полусредней весовой категории.

«Хватит выдумывать, что первый бой не был конкурентным. Это был всего один раунд, и счёт был 10-9. С тех пор я победил пятерых парней из топ-10 и не проиграл ни одного боя за пять лет. У нас есть незаконченное дело», — написал Мухаммад на своей странице в социальных сетях.

Напомним, поединок Мухаммада и Эдвардса состоялся в марте 2021 года и был признан несостоявшимся из-за тычка пальцем в глаз со стороны Леона.