Умару Нурмагомедову напомнили, что отменённых боёв с его участием больше, чем состоявшихся

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Умар Нурмагомедов, выступающий в легчайшей весовой категории UFC, разместил новый пост у себя в социальных сетях, где посетовал на отсутствие вызовов от соперников.
«Пожалуйста, кто-нибудь, объясните мне, почему никто не называет моё имя для боя? Бойцы легчайшего веса UFC, где вы?» – написал Нурмагомедов.
Один из пользователей в комментариях обратил внимание, что начиная с апреля 2020 года отменённых боёв с участием Умара больше, чем состоявшихся, – пять против четырёх.
«Может, потому что ты никогда не появляешься на боях», — написал пользователь.
В общей сложности на счету Умара 16 поединков в смешанных единоборствах, в каждом из которых он одерживал победу.