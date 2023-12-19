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Умару Нурмагомедову напомнили, что отменённых боёв с его участием больше, чем состоявшихся

Умару Нурмагомедову напомнили, что отменённых боёв с его участием больше, чем состоявшихся
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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Умар Нурмагомедов, выступающий в легчайшей весовой категории UFC, разместил новый пост у себя в социальных сетях, где посетовал на отсутствие вызовов от соперников.

«Пожалуйста, кто-нибудь, объясните мне, почему никто не называет моё имя для боя? Бойцы легчайшего веса UFC, где вы?» – написал Нурмагомедов.

Один из пользователей в комментариях обратил внимание, что начиная с апреля 2020 года отменённых боёв с участием Умара больше, чем состоявшихся, – пять против четырёх.

«Может, потому что ты никогда не появляешься на боях», — написал пользователь.

В общей сложности на счету Умара 16 поединков в смешанных единоборствах, в каждом из которых он одерживал победу.

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