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Эдвардс: могу сбрить усы и отрастить бороду, встречайте — Леон Магомедов

Эдвардс: могу сбрить усы и отрастить бороду, встречайте — Леон Магомедов
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Действующий чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс поделился мыслями по поводу своего пути в смешанных единоборствах.

«Я начинал сразу со смешанных единоборств. Я не начинал с кикбоксинга или чего-то ещё, но по какой-то причине многие разглядели во мне ударника. Я смог перевести Камару Усмана, с которым подобного раньше не случалось. Так что я сделал это с двумя лучшими борцами в дивизионе. Думаю, это показывает, что мой рост как спортсмена и как бойца смешанных единоборств будет продолжаться, пока я буду править. И вообще, я мог бы просто сбрить усы и отрастить бороду. Встречайте – Леон Магомедов», — сказал Эдвардс на канале TNT Sports в YouTube.

В последнем поединке Эдвардс победил американца Колби Ковингтона.

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