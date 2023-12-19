Магомед Исмаилов анонсировал новое состязание с Романом Копыловым

Известный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов отдал должное своему сопернику по недавней схватке по правилам бразильского джиу-джитсу Роману Копылову. Противостояние проходило 17 декабря в Санкт-Петербурге и завершилось в пользу Исмаилова. Кроме того, Магомед анонсировал новое состязание с Романом.

«Моё уважение Роману. Надеюсь, он извлечёт пользу из этой схватки и проделает работу над ошибками. На ковре два победителя, поздравляю нас с Ромой. Исходя из опроса в предыдущей публикации, $ 1000 за лучший бросок уходят Роме. Мы с ним собираемся посоревноваться ещё в одном моменте, скоро вы всё узнаете», — написал Исмаилов.

«$ 500 твои», — прокомментировал Копылов.

Ранее вызов Исмаилову бросил российский боец Вагаб Вагабов.