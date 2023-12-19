Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Экс-чемпион UFC Камару Усман предложил Хамзату Чимаеву провести реванш

Экс-чемпион UFC Камару Усман предложил Хамзату Чимаеву провести реванш
Комментарии

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман разместил новый пост у себя в социальных сетях, где предложил непобеждённому бойцу промоушена чеченского происхождения Хамзату Чимаеву устроить реванш.

«Повторим?» — написал Усман.

Напомним, поединок между Хамзатом и Камару состоялся в октябре этого года в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) на турнире по смешанным единоборствам UFC 294. Бой продолжался всю дистанцию из трёх раундов и завершился победой Чимаева решением судей. В общей сложности в активе Хамзата 13 боёв в смешанных единоборствах, в каждом из которых он побеждал. На счету Камару 24 поединка, в которых он добыл 20 побед и потерпел четыре поражения.

Чимаев провёл спарринги с сыновьями Кадырова:

Материалы по теме
Махачев — лучший, Павлович в топ-10. Итоги зрительского рейтинга P4P UFC
Махачев — лучший, Павлович в топ-10. Итоги зрительского рейтинга P4P UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android