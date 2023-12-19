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Чендлер: Ковингтон подвёл Дональда Трампа

Чендлер: Ковингтон подвёл Дональда Трампа
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Известный американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер раскритиковал своего соотечественника Колби Ковингтона за его поединок с представителем Великобритании Леоном Эдвардсом.

Подвёл ли Ковингтон Дональда Трампа? Сто процентов. Это было даже хуже, чем просто слабость», — сказал Чендлер на канале InsideFighting в YouTube.

Напомним, поединок между Ковингтоном и Эдвардсом проходил в ночь с 16 на 17 декабря мск в Лас-Вегасе (США) на турнире по смешанным единоборствам UFC 296. Противостояние продолжалось всю дистанцию и завершилось победой британского спортсмена решением всех судей.

Ранее Ковингтон высказал мнение, что судьи промоушена Даны Уайта ненавидят его из-за того, что он поддерживает Трампа.

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