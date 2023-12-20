«У меня нет прогулочных боёв». Бетербиев раскритиковал выбор соперников Бивола

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянин Артур Бетербиев поделился мнением о соперниках своего соотечественника, чемпиона WBA в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола.

«Дмитрий Бивол выбирает соперников, у него практически все бои — это добровольная защита. Я даже не знаю, был ли у него вообще поединок по обязательной защите пояса?! Наверное, в WBA возможны такие варианты. Но когда я выиграл чемпионский пояс WBO, то у меня, например, сразу была обязательная защита против Энтони Ярда. То есть у меня нет таких «прогулочных» боёв, как у Бивола. При обязательной защите боксёры находятся максимально в одинаковых условиях, а при добровольной защите преимущество всегда на стороне чемпиона, ведь учитываются все капризы чемпиона, а не претендента», — сказал Бетербиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.