Бетербиев оценил навыки Линдона Артура

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), непобеждённый российский боксёр Артур Бетербиев поделился мыслями по поводу навыков британца Линдона Артура. Напомним, 23 декабря в Саудовской Аравии поединок с Артуром проведёт другой непобеждённый российский боксёр, Дмитрий Бивол.

«Линдона Артура я знаю, он был у меня на сборах. Это хороший боксёр, но нельзя сказать, что на сегодняшний день он самый лучший соперник в нашем весе», — сказал Бетербиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

В общей сложности Бивол за время карьеры провёл 21 бой, в которых одержал 21 победу. На счету Артура 23 победы при одном поражении.

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